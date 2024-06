Patronatsfest der St.-Johannes-Bruderschaft Niederheide Bleibende Erinnerung an 100 Jahre Bruderschaft

Seit Samstagabend sind sie für alle Besucher sichtbar: Die Plaketten zum 100-jährigen Jubiläum der St.-Johannes-Bruderschaft Niederheide wurden zu Beginn der Patronatsfeier der Bruderschaft offiziell an der Hauswand des Niederheider Hofes enthüllt und von Präses Jürgen Lenzen geweiht. Die Plaketten aus Edelstahl in zwei Größen (DIN A5 und DIN A6) wurden von vielen Menschen gestiftet, „die sich der Bruderschaft in ihrem Jubiläumsjahr besonders verbunden fühlen“, so Bruderschaftspräsident Johannes Bäumges: „Sie sollen künftigen Generationen zeigen, was Tradition ist.“