Schiefbahn feiert „Mein Fest“ begeistert die Besucher von nah und fern

Minigolf spielen die Kinder am Stand der CDU, dafür dürfen sie sich an der Candybar mit Colafläschchen, grünen Fröschen und weißen Mäusen bedienen. Am Stand der Goldschmiede Maassen basteln Mädchen Armbänder aus bunten Perlen. Köstliche Süßkirschen kann man am Stand des Obsthofs Selders probieren und erwerben. Bei Friseurin Jana Grau warten drei Modellköpfe mit langem Haar auf versierte Zopfflechter. Für eine Charity-Aktion zugunsten der Kinderkrebshilfe werben Ehrenamtler in knallgelben Radtrikots am Stand von Team Rynkeby. Bei den Sebastianus-Jungschützen werden Haftpfeile aus einer Miniarmbrust verschossen. Jungschützenmeister Tobias Küsters hat spontan noch einen Drahtvogel gebastelt, den es mit einer Metallschlinge kontaktlos zu umrunden gilt.