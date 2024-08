Am Schiefbahner Sportplatz Bauarbeiten für Dirtbike-Anlage beginnen

Als die Stadt Willich die illegale BMX-Bahn im Schiefbahner Klosterwäldchen Anfang 2021 zurückbaute, gab es bei den meist jugendlichen Nutzern lange Gesichter – trotz des Versprechens, dass es einen legalen Ersatz geben würde. Lange politische Diskussionen folgten, doch jetzt geht’s los: Am Freitag wurde der Baubeginn der sogenannten Dirtbike-Anlage am Schiefbahner Sportplatz – unmittelbar am Bolzplatzweg – gefeiert.