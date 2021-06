Für langjähriges ehrenamtliches Engagement in Schiefbahn : Anton Deiringer erhält Ehrenzeichen der Caritas

Für langjähriges ehrenamtliches Engagement in Schiefbahn

Schiefbahn Der langjährige Leiter des Altenheims Hubertusstift in Schiefbahn wurde mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Deutschen Caritasverbands ausgezeichnet.

Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement für die Caritas ist Anton Deiringer ausgezeichnet worden: Der langjährige Leiter des Altenheims Hubertusstift in Schiefbahn erhielt jetzt das Silberne Ehrenzeichen des Deutschen Caritasverbands.

Mehr als ein Jahrzehnt gehörte Anton Deiringer dem Aufsichtsrat des Caritasverbands für die Region Kempen/Viersen an. „In dieser Zeit hat sich unser Verband enorm entwickelt und einige neue Einrichtungen und Angebote aufgebaut“, sagte Harald Jansen, der Vorsitzende des Caritasrats, während einer Feierstunde im Haus der Caritas in Viersen. Jansen erinnerte außerdem an die Umstellung auf einen hauptamtlichen Vorstand, die der Caritasrat intensiv begleitet hatte.