Gesundheitsnetzwerk Schiefbahn In Schiefbahn wollen Anbieter von Gesundheitsdiensten kooperieren

Doch nicht nur solche eher unbekannten Leistungen seien weder bei den Bürgern noch bei anderen im Medizinbereich tätigen Unternehmern bekannt. „Ich war selbst total überrascht, was wir alles haben. Am Ende ist das einzige, was in Schiefbahn wirklich fehlt, ein Krankenhaus. Selbst Psychotherapeuten, alle Fachärzte oder ähnliche Spezialisten haben wir. Gerade für eine alternde und zunehmend immobilere Gesellschaft heißt das: Die weiten Touren in die Städte sind unnötig. Sie finden alles hier“, betont Braun.