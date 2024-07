Unfall in Schiefbahn 80-jähriger Pedelec-Fahrer wird schwer verletzt

Schiefbahn · (msc) Beim Zusammenstoß zweier Pedelec-Fahrer ist am Donnerstagmorgen ein 80-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Senioren gegen 11 Uhr auf dem Radweg der Straße Zum Coenenhof in Schiefbahn in Richtung Willich unterwegs.

26.07.2024 , 11:36 Uhr

Nicht selten kommt es zu Unfällen mit E-Bikes und Pedelecs (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Der 80-Jährige aus Mönchengladbach kippte auf grader Strecke zur Seite und stieß dadurch gegen das Rad seines 79-jährigen Mitfahrers aus Korschenbroich. In der Folge stürzten beide, wobei der 80-Jährige schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

(msc)