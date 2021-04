Kostenpflichtiger Inhalt: Lektüre aus dem Bücherschrank am Markt : Schätze aus der Willicher Bücherzelle

Foto: Marco Büren 11 Bilder Schätze aus der Willicher Bücherzelle

Willich Seit gut zwei Wochen gibt es in Willich wieder einen öffentlichen Bücherschrank — in einer ehemaligen Telefonzelle. Gemessen an der Zahl der Bücher, die in der Bücherzelle zu finden sind, scheint sie sich großer Beliebtheit zu erfreuen – zumindest, was das Spenden von Lesematerial betrifft. Aber natürlich sollen die gespendeten Werke auch wieder neue Leser finden.