Schachlub Turm Schiefbahn Spiel der Könige im Kulturzentrum Schiefbahn

Inzwischen haben sich die Reihen gelichtet. Die erste Schachrunde nähert sich dem Ende und nur noch an wenigen Brettern wird gespielt. Doch bis es zur Verteilung der Pokale und Urkunden, der erste Preis ist mit 400 Euro dotiert, kommt, muss jeder Teilnehmer noch vier weitere Spiele absolvieren. „Schach macht einfach Spaß. Ich nehme oft an Turnieren teil“, erzählt Charlotte vom Schachclub Turm. Die Zehnjährige spielt seit vier Jahren Schach und ist von dem strategischen Spiel, das bei jedem Zug vorausschauendes Denken voraussetzt, fasziniert. Das Schöne an Schach sei, man spiele es in Gesellschaft, müsse aber nicht reden, sondern könne sich ganz auf das Spiel konzentrieren, bemerkt Kühn lächelnd. Am Abend steht dann fest: Der 18-jährige Maximilian Menzel von der Schachgemeinschaft Porz hat das Rennen gemacht und kann sich über den ersten Platz freuen. Wer neugierig auf das Schachspiel geworden ist, der kann einfach zu den Trainingszeiten von Turm, Kinder und Jugend, freitags, 16.30 bis 17.30 Uhr, Erwachsene, donnerstags ab 19.30 Uhr, an der Hochstraße 67 in Schiefbahn vorbeikommen.