„Scavenger Hunt“ : Eine besondere Schnitzeljagd durch Willich

Willich Bei der „Scavenger Hunt“ müssen Teilnehmer im Team überall im Willicher Stadtgebiet Aufgaben unterschiedlichster Art lösen. Am 26. August geht es los, und es winken wertvolle Preise.

Marc-Thorben Bühring vom Stadtmanagement in Willich, hat sich für die erste Veranstaltung dieser Art einiges einfallen lassen. Er will zu den verschiedenen Aufgaben vor der Veröffentlichung der Aufgabenliste am 26. August noch nicht ins Detail gehen, kündigt aber an: „Es wird wild! Es gibt einen wirklich vielfältigen Mix, der die Teilnehmenden durch alle Willicher Stadtteile führt.“