Neue Beigeordnete für Willich beginnt Sarah Bünstorf wird am 7. März als Beigeordnete vereidigt

Bereits in den vergangenen Wochen wurde Bünstorf von ihrer Vorgängerin immer wieder eingebunden und eingearbeitet. Zwar ist sie noch bei ihrem bisherigen Arbeitgeber, der Düsseldorfer Staatskanzlei, angestellt, wird aber zur Einarbeitung in Willich immer wieder stundenweise freigestellt. So nimmt sie bereits an Sitzungen teil, wird in den Verwaltungsvorstand eingebunden und lernt ihren zukünftigen Aufgabenbereich kennen.