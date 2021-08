Sänger gesucht : Die Willicher „Tonköpfe“ laden zur offenen Probe ein

Willich Der gemischte Chor sucht neue Sänger: Derzeit sind Plätze im Tenor und im Bass frei. Daher lädt der Chor zu einer offenen Probe ein.

„Endlich können wir wieder Pläne schmieden“, freut sich die Leiterin des gemischten Chors „Tonköpfe“, Andrea Kautny, über die Regelungen der neuen Coronaschutzverordnung. Erstmals seit anderthalb Jahren darf in Chören wieder ohne Abstände miteinander gesungen werden – allerdings müssen alle Sängerinnen und Sänger geimpft, genesen oder PCR-getestet sein. Der Willicher A-cappella-Chor hat keine Probe pandemiebedingt ausfallen lassen und bereitet sich jetzt hochmotiviert auf die Jubiläumskonzerte zum 20-jährigen Bestehen vor, die am 1. Adventswochenende stattfinden sollen.

Aktuell sind bei den Tonköpfen Plätze im Tenor und im Bass frei. Aus diesem Grund findet am Montag, 13. September, um 19.30 Uhr eine offene Probe statt, zu der alle Interessierten ins Begegnungszentrum Krumm an der Hülsdonkstraße 203 in Wekeln, eingeladen sind. Aufgrund der aktuellen Regelungen dürfen auch dort nur vollständig Geimpfte, Genesene oder PCR-Getestete teilnehmen. „Wer zur öffentlichen Probe kommen möchte, kann sich gerne vorher kurz anmelden – das erleichtert dem Chor die Planung“, sagt Andrea Kautny.