Im Anrather Ortskern : Besucher strömen auf Weihnachtsmarkt

Viele Stände, viele Angebote, viele Besucher: Nach stürmischen und regnerischen Zeiten in den vergangenen beiden Jahren hatten die Organisatoren diesmal mehr Glück mit dem Anrather Weihnachtsmarkt. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich/Anrath. Zufriedene Gesichter bei den Verantwortlichen vom Anrather Werbering: Das Wetter spielte am Sonntag mit beim Fest im Ortskern. Die Après-Ski-Party im beheizten Zelt vor der Alleeschule am Samstagabend kam schon sehr gut an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

In Anrath wusste man gestern das schöne, ruhige Winterwetter, wo um die Mittagszeit sogar mal kurz die Sonne zu sehen war, offenbar zu schätzen: Nach stürmischen, regnerischen Zeiten in den vergangenen zwei Jahren kamen diesmal die Besucher wieder in Scharen auf den Weihnachtsmarkt. Und ihnen wurde einiges geboten. Rot waren nicht nur die Nasen und die Nikolausmützen, rot waren auch viele Preise, vor allem in den Bekleidungsgeschäften, wo 20 Prozent Rabatt keine Ausnahme waren.

Christoph Grass, Vorsitzender des Anrather Werberings, war zufrieden: „Bereits am Vormittag, als Bürgermeister Josef Heyes den Weihnachtsmarkt eröffnete, waren viele Menschen hier.“ Ein voller Erfolg sei auch die Après-Ski-Party am Samstagabend im beheizten Zelt vor der Alleeschule gewesen. Gestern wieder mit dabei: Der Verein Anrath 1000. „Es gibt immer Menschen, die unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten sind und denen wir helfen“, meinte der Vorsitzende Markus Gather. Gut 40.000 Euro sind bis jetzt vergeben worden. Am Sonntag wurden unter anderem Nussecken, Prosecco und Glühwein für den guten Zweck verkauft.

Info Buntes Programm auf der Bühne organisiert Jürgen Bien hatte das Bühnenprogramm organisiert: Vor der Sparkassen-Fililale traten unter anderem Gwen Joli, die Gruppe Leddschesweaver sowie Kinder der Albert-Schweitzer-Grundschule auf. Unters Besuchervolk mischten sich Nicoletta Lametta (Britta Schmidt) und der Weihnachtsmann (Ralf Faßbender).

Frauen von Schützen der St.-Sebastianus-Bruderschaft waren der Aufforderung ihrer Männer gefolgt und hatten sich kreativ betätigt. Martina Meiendresch und ihre Frauen waren sichtlich stolz auf die Ergebnisse, die sie in ihrer „X-Mas-Werkstatt“ entstanden waren. Unter anderem aus Ästen, Glasflaschen und leeren Konservendosen hatten sie dekorativen Weihnachtsschmuck gebastelt. „One Apple a Day keeps the Doctor away“, war auf einem Schild am Stand des Turnvereins Anrath zu lesen. Man sollte allerdings nicht nur auf diesen Apfel setzen. Zum Glück hat der Verein den Bereich „Rehasport“ deutlich ausgeweitet und dafür wurde jetzt geworben.

Speisen und Getränke laufen ja bekanntlich auf jedem Weihnachtsmarkt und das sollte auch diesmal nicht anders sein. Die Currywurst gab es in drei Schärfen und den neuen Willicher Gin konnte man am Sonntag in heißem Birnensaft ordern als „Heiße Glühbirne“. Apfelpunsch nach geheimem Hausrezept gab es am Stand der Katholischen Arbeiterbewegung. Vorstandsmitglied Hans-Joachim Geilenkirchen war mit dem Umsatz zufrieden – er sei deutlich besser als in den vergangenen zwei Jahren. Das war allgemeiner Tenor. Aber das Wetter, merkten einige Besucher an, wäre noch steigerungsfähig: Sie hätten gerne gesehen, dass es geschneit hätte.

Frank Thelen stand vor seiner Buchhandlung, hatte Bücher mit Titeln wie „Gruselschichten für den Advent“ ausgebreitet und wippte mit den Füßen im Takt mit der Musik, die aus den Lautsprechern entlang der Jakob-Krebs-Straße erklang: So vermied er möglicherweise kalte Füße. Der Anrather Bürgervereins war glücklich, weil sich das vor wenigen Tagen erst vorgesellte neue Heimatbuch gut verkaufte.

Marielle Lansink war aus Eitorf angereist, um Kindergesichter zu schminken: „Schminken ist wie Streicheln, hält nur länger“, war an ihrem Zelt zu lesen. Ob es Menschen gibt, die so etwas brauchen? Es gab auf jeden Fall Körnerkissen mit Rapsfüllung und andere zweifelhafte Produkte, aber auch Naheliegendes wie Adventskränze und Weihnachtsbäume.