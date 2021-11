Ergebnis des Runden Tischs Landwirtschaft : Willich macht sich in Niederkrüchten schlau

Willichs Bürgermeister Christian Pakusch hatte Landwirte zu einer Kennenlernrunde eingeladen. Foto: Stadt Willich

Willich In Niederkrüchten schält nicht die Kommune die Bankette der Wirtschaftswege ab, sondern die Landwirte selbst. Auch dies war Thema am „Runden Tisch Landwirtschaft“ in Willich.

Der alljährliche „Runde Tisch der Landwirtschaft“ hat in der Willicher Verwaltungsspitze Tradition, und so hatte Bürgermeister Christian Pakusch nach der corona-bedingten Pause dazu eingeladen. Beim Frühstück zwecks Info- und Meinungsaustausch im Technischen Rathaus wurde in vielen Beiträgen deutlich, dass es in der Diskussion um Landwirtschaft, Flächenverbrauch, Ökologie, Umweltschutz, Bio-Produktion, Regionalität und Ausgleichsflächen, das nicht immer konfliktfreie Miteinander von Landwirten und die Wirtschaftswege zu Freizeitaktivitäten nutzenden Bürgern keine einfachen Wahrheiten und Antworten gibt.

Zur Sprache kamen komplexe Themen, die auch seitens der aktiven Landwirte und ihrer Standesvertreter differenziert betrachtet und angegangen werden. Pakusch betonte, dass er als Bürgermeister mit seiner Verwaltung „eindeutig hinter unseren Landwirten“ stehe. Diskutiert wurde durchaus auch kontrovers – am Ende hielt der Bürgermeister drei konkrete Ergebnisse des Treffens fest: Erstens wird sich Pakusch bei seinem Niederkrüchtener Kollegen über das dort offensichtlich erfolgreich eingeführte Modell schlauer machen. Nach diesem wird das regelmäßige und bedarfsgenaue „Abschälen“ der Bankette an Wirtschaftswegen nicht von der Kommune, sondern von den Landwirten erledigt: Die Bauernschaft bekommt von der Kommune das passende Gerät gestellt, regelt den Dienst in Eigenregie.

Zweitens wurde ein weiterer Termin vereinbart, zu dem sich die passenden Vertreter der Verwaltung mit der Kempener „Abteilung“ der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft zur Auslotung konkreter Möglichkeiten der Zusammenarbeit treffen wird, und drittens möchte Pakusch Bemühungen um eine gemeinsame „Imagekampagne Landwirtschaft“ unter Einbindung der Stadtwerke und der Stadt konkretisieren und anschieben.

Wie der neugewählte Bundestagsabgeordnete Martin Plum (CDU) machte auch Pakusch abschließend klar, dass er jederzeit ein offenes Ohr für die Landwirte habe: „Wir sind eine landwirtschaftliche geprägte Region – und wollen das auch bleiben.“

(msc)