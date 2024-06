Rottheide in Vorst Illegaler Müll sorgt für Frust

Ein weiteres Problem kommt hinzu: Wo Müll länger liegt, kippen weitere Menschen gerne ihren Abfall dazu, getreu dem Motto „Da liegt ja schon was“. Im aktuellen Fall der wilden Müllentsorgung, die dazu noch ein Gefährdungspotenzial darstellte, sprachen die Janßens aufgrund ihrer schlechten Erfahrung mit dem Mängelmelder direkt Peter Joppen an, der jahrelang in der Tönisvorster Kommunalpolitik aktiv war. Joppen schaute sich den Fall vor Ort an und meldete die Stelle dem städtischen Bauhof direkt. „Dort wurde mir mitgeteilt, dass der Bauhof Aufträge nur vom Ordnungsamt entgegennehmen dürfe“, berichtet Joppen von dem Gespräch. Er alarmierte daraufhin das Ordnungsamt. „Hier lautete die Antwort, der Müll befinde sich auf Privatgelände, und daher müsse sich der Eigentümer in Eigenregie darum kümmern“, sagt der Vorster. Als er auf die Dringlichkeit angecichts der Farbbüchsen und möglicher Umweltschäden hinwies, habe man ihm mitgeteilt, dass in diesem Fall die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Viersen eingeschaltet werden müsse. Joppen konnte über die Antworten nur den Kopf schütteln.