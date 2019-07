Rotary-Club Willich : Plastikdeckel für den guten Zweck

Willich Über eine Tonne Plastikdeckel, das ist das Ergebnis der Aktion „Deckel drauf“ des Rotary-Clubs Willich. Vor anderthalb Jahren stiegen die Willicher Rotarier in das deutschlandweite Projekt mit ein, bei dem Plastikdeckel von Getränkeflaschen und -kartons für ein Leben ohne Kinderlähmung gesammelt wurden.

Mit 500 Deckeln ermöglichte der Verein „Deckel drauf“ eine Schluckimpfung gegen Polio. Wobei das Kunststoffmaterial zum Recycling verkauft wurde. Die Bill-and-Melinda-Gates-Foundation stockte jede dieser Impfungen um zwei weitere auf. 500 Deckel standen damit für drei Impfungen. Rund 3100 Impfungen für die End-Polio-Now-Kampagne kamen auf diesem Weg in Willich zusammen. „Dafür möchten wir uns bei allen, die mitgesammelt haben, von ganzem Herzen bedanken. Ohne diese Unterstützer wäre es uns nicht möglich gewesen zu helfen“, sagt Martina Heikenfeld vom Rotary-Club Willich, die jetzt zusammen mit ihrem Rotary Kollegen Burkhard Gronwald die letzten Big-Packs in der Viersener Sammelstelle abgab. Ob Schulen, Kitas, Vereine, Firmen oder Privatpersonen: Jeder Deckel zählte. Vor dem Hintergrund, dass die EU hat in ihrer Kunststoffstrategie festgelegt, dass künftig die Deckel fest mit den Flaschen verbunden sein müssen, endet das „Deckel drauf“-Projekt jetzt. Foto: Rotary