Rotary Club Willich Wandern für den guten Zweck

Gemeinsam wandern, gemütlich beisammen sein, etwas Leckeres essen und dabei auch noch Gutes tun – das bietet der Rotary Club Willich am Samstag, 21. Oktober. Unter dem Motto „Loop, Möller, loop …“ sind die Willicher Rotarier Ausrichter eines clubübergreifenden Gemeinschaftsprojektes mit benachbarten Rotariern in Form einer Benefizwanderung, bei der jeder mitwandern kann. Ausrichter ist immer ein anderer Club. Bei der nunmehr zweiten Wanderung sind die Willicher an der Reihe. Treffpunkt ist um 15 Uhr das Landgut Ramshof am Ramshof 1 in Neersen. Dort geht es mit einer Stärkung in Form von Kaffee und Kuchen los.