Liebfrauenschule Mühlhausen Roboter-Olympiade kommt nach Grefrath

Dei Schule bewarb sich für den Regionalwettbewerb und bekam den Zuschlag auf Anhieb. Die Teilnehmer müssen beispielsweise auf einem drei Quadratmeter großen Spielfeld sozusagen eine Naturkatastrophe aufräumen. Der Roboter soll Spiel-Häuser aufrichten und an den richtigen Platz rücken und verschiedene Aufgaben bewältigen. Es ist aber nur eine von mehreren Aufgaben. Wer sich beim Wettbewerb in Grefrath am 25. Mai am besten schlägt und auf dem Treppchen landet, bekommt die Chance, sein Können auch knapp einen Monat später, Mitte Juni, beim Bundeswettbewerb in Passau zu zeigen. Die Sieger dort reisen dann im November nach Izmir in die Türkei, wo das Weltfinale stattfindet.