Robert-Schuman-Europaschule Willich Neues Musical führt nach Robarnia

„Jonas probt jetzt Szene Nummer sieben auf der Bühne“: Die Ansage von Mathe- und Deutsch- sowie Darstellen-und-Gestalten-Lehrerin Ulrike Brasseler, die durch die Aula der Robert-Schuman-Europaschule (RSE) schallt, löst Bewegung unter den Schülern aus. Gerade noch in Textbücher vertieft oder aus Garderobe und Maske kommend, geht es in Richtung Bühne. „Wo ist mein Käufer-Kostüm?“, möchte Mika wissen, der noch in Jeans und Pullover steckt. Brasseler verschwindet hinter der Bühne und ist Sekunden später mit dem langen schwarzen Mantel wieder da. „Wir starten mit dem Hereinführen von Edmund und Eustachius durch die Piraten. Die drei Käufer stehen am linken Bühnenrand“, gibt Jonas Richardt vor. Der Biologie-Lehrer ist ein ehemaliger Schüler, der selbst in seiner Schulzeit bei den Musicals aktiv war und das jetzt immer noch ist, obwohl es ihn beruflich an eine andere Schule verschlagen hat. „Die tolle Atmosphäre, die man hier selber als Schüler erlebt hat, möchte ich weitergeben“, sagt Richardt.