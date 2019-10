Robert-Schuman-Europaschule : Hervorragende Ergebnisse bei Wirtschaftsprüfung Englisch

Im Rahmen des bilingualen Unterrichts wird in Klasse 8 und 10 an der RobertSchuman-Europaschule das Fach Wirtschaftslehre als bilinguales Sachfach angeboten, in dem grundlegende Kenntnisse und wirtschaftliche Fachbegriffe zweisprachig vermittelt werden. Als besondere Herausforderung besteht am Ende der Jahrgangsstufe 10 die Möglichkeit, eine Abschlussprüfung bei der Londoner Industrie- und Handelskammer (The London Chamber of Industry and Commerce - LCCI) abzulegen. Die Zertifikatsprüfung „English for business“ ist international anerkannt, praxisorientiert und berufsbezogen. Sie wird auch als Zusatzqualifikation von den Inhabern der Betriebe in den Gewerbegebieten in und um Willich geschätzt. Foto: Reinhard Nadler

Willich Alle 42 Teilnehmer haben die Prüfung bestanden.

(RP) Im Rahmen des bilingualen Unterrichts wird in Klasse 8 und 10 an der Robert-Schuman-Europaschule das Fach Wirtschaftslehre als bilinguales Sachfach angeboten, in dem grundlegende Kenntnisse und wirtschaftliche Fachbegriffe zweisprachig vermittelt werden. Als besondere Herausforderung besteht am Ende der Jahrgangsstufe 10 die Möglichkeit, eine Abschlussprüfung bei der Londoner Industrie- und Handelskammer (The London Chamber of Industry and Commerce – LCCI) abzulegen. Die Zertifikatsprüfung „English for business“ ist international anerkannt, praxisorientiert und berufsbezogen. Sie wird auch als Zusatzqualifikation von den Inhabern der Betriebe in den Gewerbegebieten in und um Willich geschätzt. Die Schülerinnen und Schüler haben sich unter Leitung ihres Kurslehrers Reinhard Nadler im Wirtschaftsunterricht ein halbes Jahr lang mit speziellen Übungsmaterialien intensiv auf diese wichtige Prüfung vorbereitet. Für die Prüfung selbst wurden die Unterlagen aus London geschickt, wohin sie auch wieder zur Korrektur versandt wurden. Die Schüler waren in diesem Jahr besonders erfolgreich: Alle 42 Teilnehmer haben die Prüfung bestanden, viele mit dem Zusatz „pass with merit“ „mit gutem Erfolg) und die meisten (22) sogar „pass with distinction“ (mit Auszeichnung). Foto: Nadler