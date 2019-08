Willich : Getümmel auf dem Polofeld

Willich Schnelle wendige Pferde, erfahrene Polospieler und spannende Chukker, das alles gab es am Wochenende auf Gut Hülsdonk in Willich. Dort fanden die Rhein Polo Open 2019, ausgerichtet vom Rhein Polo Club Düsseldorf, statt.

„Philipp Gesell vom Team McLaren nimmt den Ball in der Luft mit. Er wird gestört. Der Ball wird weiter nach vorn gebracht.“ Die Stimme von Moderator Alexander Schwarz überschlägt sich fast vor Aufregung. Der rund 110 Gramm schwere weiße Kunststoffball fliegt über der großen Rasenfläche durch die Luft, kreuzt Pferdebeine und rollt aus. Doch er kommt noch nicht ganz zum Stillstand, als schon der nächste Spieler mit seinem Stick ausholt und die Zigarre, wie der Kopf des Schlägers heißt, auf den Ball trifft. Er schießt, diesmal ganz flach geschlagen, über die grüne Fläche. Acht Polopferde sowie die beiden Pferde der aus England stammenden Schiedsrichter galoppieren in Richtung Ball davon. Der Boden dröhnt, Hufe schleudern Rasenstücke bei den immer wiederkehrenden blitzschnellen Wendungen und Stopps aus der Erde. Spielsituationen, in denen die Spieler wie in einem Pulk zusammenhängen, wechseln sich mit langen Galoppaden ab. Sticks werden in Position gebracht und wirbeln durch die Luft. Ein ständiges lautes „Klock“ ist zu hören, wenn der Ball getroffen wird. Das 7,30 Meter breite offene Tor, gekennzeichnet durch zwei gelbe, rund drei Meter hohe Pfosten, rückt näher.