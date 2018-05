Stadt Willich: Rettungsaktionen in gewagter Höhe

Stadt Willich Seit 2014 verfügt der Löschzug Schiefbahn der Freiwilligen Feuerwehr Willich über eine neue Drehleiter mit Korb. Zum Einsatz kommt das Fahrzeug hauptsächlich im Bereich Menschenrettung und Brandbekämpfung.

Die Drehleiter, die unter anderem zur Menschenrettung und Brandbekämpfung dient, kann von unten sowie von oben gesteuert werden und trägt maximal drei Personen im Korb. Über das sogenannte Wendestrahlrohr verläuft entlang der Leiter der Wasserschlauch, so dass auch in 23 Metern Höhe ein Brand gelöscht werden könne. Zum Einsatz kommt der Drehleiterwagen, wenn der erste, bauliche Rettungsweg nicht nutzbar ist. Wenn also das Treppenhaus blockiert ist, kann der zweite Rettungsweg "über Rettungsgeräte der Feuerwehr erfolgen", erklärt Metzer. Bei einer Gebäudehöhe über sieben Geschossen muss baulich für einen weiteren Rettungsweg gesorgt sein, wie beispielsweise durch eine Treppe an der Außenseite. Die Vorgaben sind in der Bauordnung des Landes NRW festgelegt.