Gastronomie in Schiefbahn Ein Stückchen Portugal für Genießer

„Wir bieten unseren Gästen die traditionelle Küche aus dem Norden Portugals an. Es ist sind keine eingedeutschten Varianten, sondern wirklich Klassiker aus unserer Heimat, authentisches Essen“, sagt Vitor Teixeira. Seit vier Jahren führt das Ehepaar das „Porto Douro“. Sie selbst leben seit mehr als 30 Jahren in Deutschland und kommen aus der Gastronomie. „Als ich das erste Mal das frühere Restaurant ,Zum Hirsch’ betreten hatte, war ich verliebt. Als wir es übernehmen konnten, waren wir total glücklich“, erinnert sich Vitor Teixeira. Der Name „Porto Douro“ ergab sich von selbst: Die Teixeiras wählten ihre Heimatstadt und den dortigen Fluss.