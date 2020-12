Rezepttipp aus Willich : Ein Weihnachtsmenü

Gebratener Hirschrücken unter der Honigkuchenkruste mit einer Jägermeister-Nougatjus an Pilzschmarrn - das Weihnachtsmenü des In Vino Veritas. Foto: Norbert Prümen

Gabriela Böckermann vom Restaurant „In Vino Veritas“ in Willich hat folgenden Rezeptvorschlag für ein festliches Essen: „Rosa gebratener Hirschrücken unter der Honigkuchenkruste mit einer Jägermeister-Nougatjus an Pilzschmarrn“. „Das kann man gut vorbereiten, und es macht nicht allzuviel Arbeit“, sagt sie dazu. „Der Pilzschmarrn ist an den Kaiserschmarrn angelehnt, in einer pikanten Variante.“ Als Vorspeise empfiehlt sie „Feldsalat mit gebackenem Brie an getrüffeltem Kartoffeldressing“. Den köstlichen Abschluss bilden wahlweise dunkle oder weiße halbflüssige Schokoküchlein mit Gewürzorangen und Zabaione. Die Angaben gelten jeweils für vier Personen.

Vorspeise: Feldsalat mit gebackenem Brie an getrüffeltem Kartoffeldressing

Zutaten: 160 g Feldsalat, 125 ml Milch, 75 ml Sahne, 1 EL Butter, 3 gekochte, heiße Kartoffeln, 1 Prise Muskat, 1 TL Knoblauch, Saft einer halben Zitrone, 1 Prise Salz (wenn möglich: Trüffelsalz), 15 ml Essig (möglichst Trüffelessig), 2 Scheiben Toast, 40 g Butter, Trüffelöl, Knoblauchöl. Dazu: Brie de Meaux, Mehl, Ei, Paniermehl

Zubereitung: Den Feldsalat mehrfach waschen und vom Sand befreien. Für das Dressing Milch, Sahne und Butter erhitzen. Die heißen, gekochten Kartoffeln mithilfe der Kartoffelpresse in den Topf geben. Muskat, Knoblauch und Zitronensaft hinzugeben und mit dem Schneebesen verrühren. Mit Trüffelsalz und Trüffelessig abschmecken und passieren. Für die Croutons Toast in Würfel schneiden und mit Butter und etwas Trüffelöl anrösten. Mit Trüffelsalz und Knoblauchöl abschmecken. Den Brie in vier Stücke schneiden, doppelt panieren und bei 160 Grad frittieren.

Hauptgang: Rosa gebratener Hirschrücken unter der Honigkruste mit einer Jägermeister-Nougatjus an Pilzschmarrn

Zutaten: 800 g von Knochen und Sehnen befreiter Hirschrücken, 80 g Honigkuchen, 200 g sehr kräftiger Wild-Fond, 1 Zwiebel, 1 Möhre, Wacholderbeeren, 3 Lorbeerblätter, 2 Thymian-Zweige, 6 weiße Pfefferkörner, Jägermeister und Nougat- je nach Geschmack, etwas Honig, etwas Tomatenmark

Zubereitung: Den parierten Hirschrücken (von Sehnen und Knochen befreit) von allen Seiten in etwas Öl sehr scharf anbraten, sowie salzen und pfeffern. Nun den Honigkuchen in einem Mixer oder Cutter fein zerkleinern. Die Oberfläche des Hirsches leicht mit Honig bestreichen und mit dem zerbröseltem Honigkuchen bedecken. Anschließend den Hirsch im Ofen bei niedriger Temperatur (80 Grad) langsam garen, bis er eine Kerntemperatur von 56 Grad erreicht hat und rosa ist.

Für die Sauce die Zwiebel und die Möhre grob würfeln und stark anschwitzen. Das Tomatenmark hinzugeben und mit dem Wild-Fond aufgießen. Die Sauce mit den Gewürzen circa 30 Minuten köcheln lassen. Jetzt durch ein Sieb passieren, nochmals aufkochen und mit Jägermeister und Nougat abschmecken.

Pilzschmarrn

Zutaten: 2 Eier, 150 ml Milch, 50 g Mehl, 100 g frische Pilze nach Wahl, etwas Puderzucker/Butter oder Schmalz

Zubereitung: Für den Schmarrn-Teig 2 Eier trennen und die Eigelbe mit Milch und Mehl vermengen. Das Eiweiß steif schlagen und vorsichtig untermischen und für 10 Minuten quellen lassen. Die in Scheiben geschnittenen Pilze scharf in der Pfanne anbraten und mit dem Schmarrn-Teig in der Pfanne bedecken. Die Pfanne bei 180 Grad in den Ofen geben, bis der Teig goldbraun ist. Nun die Pfanne auf dem Herd erhitzen und den Schmarrn mit zwei Löffeln in kleinere Stücke ziehen. Mit Puderzucker bestreuen und mit etwas Butter oder Schmalz leicht karamellisieren lassen.

Dessert: Halbflüssige ofenwarme Schokoküchlein mit Gewürzorangen und Zabaione

Zutaten Küchlein (weiße oder braune): 2 Eier, 2 Eigelb, 60 g Zucker, 90 g weiße (oder normale) Kuvertüre, 100 g Butter, 80 g Mehl

Zubereitung: Eier, Eigelbe und Zucker im Anschlagkessel schaumig schlagen. In der Zwischenzeit Kuvertüre und Butter auf dem Wasserbad schmelzen. Geschmolzene Butter und Kuvertüre zur Eimasse geben und verrühren. Zuletzt das Mehl zugeben und alles noch einmal verrühren. In ausgezuckerte Espressotassen füllen und bei 180 Grad circa 8 Min backen.

Zutaten Gewürzorangen: Orangen, Weißwein, Zimt, Zucker, Sternanis, Nelken

Zubereitung: Die Orangen filetieren und die Reste in einen Topf auspressen. Etwas Weißwein und die Gewürze inklusive Zucker zugeben, einmal aufkochen. Die Orangenfilets zugeben und den Topf vom Herd nehmen.

Zutaten Zabaione: 6 Eigelb, Masalla, 6 EL Zucker