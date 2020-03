Thema im Stadtrat : Reserve-Gruppe für Offenen Ganztag in Anrath

Anrath/Schiefbahn Einstimmige Entscheidung im Willicher Stadtrat

Die Willicher Stadtverwaltung plant eine zusätzliche halbe Offene Ganztagsgruppe (OGS) an der Gottfried-Kricker-Schule – wenn sich zeigen sollte, dass die Anmeldezahlen an der Schule die derzeit vorhandene Platzzahl überschreiten. Das entschieden die Politiker im Willicher Stadtrat in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig.

Der Hintergrund: In den vergangenen Wochen hat die Stadt Eltern, die ihre Kinder eigentlich an der Albert-Schweitzer-Schule mit einem OGS-Platz anmelden wollten, darum gebeten, auf die Gottfried-Kricker-Schule auszuweichen. An der Albert-Schweitzer-Schule sind keine Plätze mehr frei, und es gibt keine Ausbaumöglichkeiten für die OGS.

Die Umorientierung der Eltern hat dazu geführt, dass an der Gottfried-Kricker-Schule jetzt aber nur noch ein freier OGS-Platz vorhanden ist. Die zusätzliche halbe Gruppe ist eine vorsorgliche Planung der Schulverwaltung, um keine zusätzliche Warteliste im Stadtteil Anrath entstehen zu lassen. Personell ist ein weiterer Dreiviertel-Arbeitsplatz einzurichten.