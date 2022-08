Überfall in Willich : Rentnerin gestoßen und beraubt - Haftstrafen für Täter

Vor dem Krefelder Landgericht mussten sich die beiden Männer verantworten. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Willich Im April wurde eine 77-Jährige in Willich auf offener Straße beraubt. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie notoperiert werden musste. Die Täter müssen jetzt für mehrere Jahre in Haft.