Reinershof in Willich : Jung und Alt wohnen unter einem Dach

Eine Gruppe von Willichern trifft sich regelmäßig, um über ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt zu sprechen. Nun wird das Vorhaben konkreter. Foto: Norbert Prümen

Willich Die Interessengruppe „Gemeinsames Wohnen in Willich“ will ein Mehrgenerationen-Projekt realisieren. Entstehen könnte dieses im Neubaugebiet Reinershof. Die Gruppe sieht in der neuen Wohnform viele Vorteile.