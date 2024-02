Straßenschäden auf Landstraße in Willich Reifenschaden durch Schlagloch in Landstraße

Schlaglöcher sind weit verbreitet. In Willich sind sie dabei sogar vergleichsweise selten. In vielen Großstädten, wie in der Nachbarkommune Krefeld, ist die Zahl und Ausdehnung zumeist wesentlich größer. Doch besonders gefährlich sind sie auf Bundes- und Landstraßen, da hier für gewöhnlich auch die Geschwindigkeiten höher sind als im innerstädtischen Bereich. Diese Erfahrung machte der Willicher Mike Op de Hipt in der vergangenen Woche. Der 22-Jährige fuhr auf der Kempener Straße, fast auf Höhe des Krematoriums, durch ein besonders tiefes Loch und zog sich einen Reifenschaden zu.