Stadt Willich: Reha-Sport sucht neuen Vorsitzenden

Stadt Willich Der Verein für Sport und Rehabilitation Willich 63 wird in einem Jahr einen neuen Vorsitzenden wählen müssen: Der langjährige verdienstvolle Vorsitzende Wolfgang Neumann kündigte ebenso wie die Protokollführerin Christa Kreuz an, in einem Jahr das Amt aus Altersgründen aufgeben zu wollen. Neumann arbeitet bereits seit 2007 im Vorstand.

Vorsitzender Wolfgang Neumann gab weiter bekannt, dass angesichts einer sehr gesunden Haushaltslage Beitragserhöhungen in naher Zukunft wohl vermieden werden können. Die Umstellung der Kassengeschäfte auf ein EDV-Programm durch Geschäftsführerin Angelika Klein erwies sich für die Planungen des Vorstandes als überaus wichtige Maßnahme, betonte Neumann. So investierte der Verein in die Neu- und Fortbildung seiner Übungsleiter und Übungsleiterinnen insgesamt fast 4000 Euro. In die Qualität der Übungsleiter zu investieren, sieht der Vorstand auch zukünftig als besonders wichtig an. Der Verein, betonte Wolfgang Neumann, will auch zukünftig die Kosten für die medizinischen Bereiche Orthopädie und Innere Medizin übernehmen. Interessenten können sich an die Sprecherin der Übungsleiter, Gudrun Zwicke unter Tel. 02154/40401, wenden.