Caravan-Salon in Düsseldorf : Niederrhein-Region profitiert vom Caravaning-Boom

In Anrath auf dem Stautenhof wurden kürzlich die neuesten Modelle der Messe Caravan-Salon präsentiert. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Kreis Viersen Beim Caravan-Salon, der größten Messe für Reisemobile wie Wohnmobile und Wohnwagen, war auch die niederrheinische Tourismusbranche vertreten und berichtet von großem Interesse der Besucher.

Urlaub in Deutschland ist spätestens seit der Corona-Pandemie in Mode, und der Trend zu Reisemobilen ist ungebrochen. Das machte jetzt die Messe Caravan-Salon Düsseldorf deutlich. Mit über 700 Ausstellern in 16 Hallen war der Caravan-Salon so groß wie noch nie, und auch der Andrang der Besucher war immens.

Davon profitierte auch „Niederrhein Tourismus“, die Marketinggesellschaft war auf der Messe mit dem Arbeitskreis „Reisemobil und Camping am Niederrhein“ für die Region zwischen Rhein und Maas als attraktives Urlaubsziel. „Die Besucher waren natürlich interessiert an Informationen rund ums Reisemobil“, sagt Kathrin Peters von Niederrhein Tourismus. Welche Stellplätze gibt es, wie dicht ist das Netz, wie ist die Lage, wie sind die Plätze ausgestattet? Antworten auf diese Fragen gibt der neue Faltplan, den der Arbeitskreis „Reisemobil und Camping am Niederrhein“ erstellt hat und der auf der Messe guten Absatz fand.

Viele Fragen drehten sich aber auch um Ausflugsziele am Niederrhein und um Radrouten und Wanderwege. Denn diese Kombination aus schönen Camping- und Reisemobilstellplätzen und intakter Natur mache die Region besonders reizvoll für mobiles Verreisen, heißt es. Ausgezeichnete Wanderwege, das übersichtliche Knotenpunktsystem für Radtouren und das kundenfreundliche Niederrhein-Verleihrad seien große Pluspunkte. „Wir haben viele intensive Gespräche mit den Besuchern geführt“, sagt Kathrin Peters. Und berichtet, dass es zudem viele interessierte Fragen auch zum Thema Gesundheitstourismus am Niederrhein gegeben habe.