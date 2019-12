S 28 : Regiobahn: Endbericht der Studie liegt vor

Kreis Viersen Ein weiterer Schritt auf dem langen Weg zur Verlängerung der Regiobahn S28 von Kaarst über Haltepunkte in Schiefbahn und Neersen bis Viersen ist gemacht: Der Endbericht der Studie zur Regiobahn-Verlängerung, die der Kreis Viersen in Auftrag gegeben hat, liegt jetzt vor.

Aus diesem Grund entschloss sich der Kreis Viersen, mit den Städten Viersen und Willich in einer Studie die Vorteile der Verlängerung der S28 darzustellen. Die Studie kommt zum Schluss, dass die Westverlängerung der S28 die Anbindung des Kreises Viersen sowie der Stadt Mönchengladbach an Düsseldorf maßgeblich verbessert. Nun kommt es darauf an, wie man in Möchengladbach reagiert.