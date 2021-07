Regenrückhaltebecken in Willich droht überzulaufen : Feuerwehr fordert Hilfe beim Land an

Willich Rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sind seit dem Nachmittag dabei, Wasser abzupumpen. Das Regenrückhaltebecken in Münchheide droht überzulaufen. Dann würden auch Häuser in Mitleidenschaft gezogen.

Ein rund 50 mal 100 Meter großes Regenrückhaltebecken in Münchheide droht überzulaufen: Seit dem Nachmittag ist die Willicher Feuerwehr mit Verstärkung des THW aus Krefeld dabei, Wasser abzupumpen, sagt Willichs Feuerwehrchef Thomas Metzer auf Nachfrage unserer Redaktion. Am frühen Abend war die Situation zwar halbwegs unter Kontrolle, da es nicht mehr so stark regnete, dennoch wartete man auf Hilfe, die man bei der für solche Lagen zuständigen Leitstelle in Essen angefordert hatte.

Ins Regenrückhaltebecken fließt das Wasser über Straßen, Wege und Felder, und wenn es voll ist, fließt das überschüssige Wasser in den Münchheider Graben. „Aber der ist für diese Wassermengen nicht ausgelegt“, sagt Wehrführer Metzer. Das Wasser würde dann an den tiefsten Stellen in die Siedlung Kückesweg fließen und dort womöglich auch Häuser in Mitleidenschaft ziehen. „Das wollen wir natürlich verhindern und versuchen, das Regenrückhaltebecken so weit wie möglich zu entlasten, damit es weiteres Wasser aufnehmen kann“, erklärt Metzer.