Raubüberfall in Willich McDonald’s-Mitarbeiter mit Waffe bedroht

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermiitlungen aufgenommen und am Freitagmorgen Spuren in der McDonald’s-Filiale gesichert. Eine über die übliche nächtliche Schließung der Filiale hinausgehende Schließung sei nicht nötig gewesen, so der Sprecher. Die Polizei fragt: „Wer hat verdächtige Personen, auf die die Beschreibung passt, vor oder nach der Tat in Willich beobachtet und kann weitere Angaben machen? Wer hat möglicherweise Fahrzeuge beobachtet, in denen drei Personen gesessen haben?“ Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Dülken unter der Telefonnummer 02162 377-0 entgegen.