Cloerbruch Süd bei Willich : Dach an der Raststätte wird abgetragen

Willich Nachdem ein Dach an der Raststätte Cloerbruch Südan der A52 teilweise eingestürzt war, sind Gastronomie und Sanitäranlagen wieder geöffnet. Die Tankstelle bleibt vorerst geschlossen.

Nachdem sich am 5. Januar ein Teil des Tankstellendaches an der Raststätte Cloerbruch Süd an der A52 bei Willich abgesenkt hatte, sind die notwendigen Schritte zur Behebung des Schadens angelaufen: „Das Dach der Tankstelle wird in den kommenden Wochen komplett demontiert. Die Arbeiten werden nach derzeitiger Planung voraussichtlich im Februar 2022 abgeschlossen sein. Bis dahin bleibt die Tankstelle geschlossen. Der Neubau einer Dachkonstruktion ist für Juni geplant“, teilt eine Sprecherin der Betreiber-Firma Tank und Rast mit. Die Raststätte Cloerbruch Süd konnte inzwischen wieder öffnen: Die Gastronomie und die sanitären Einrichtungen samt Fernfahrerduschen stehen in gewohnter Weise zur Verfügung.