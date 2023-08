Vorfälle in Willich Haftstrafe für jungen Angeklagten nach Beleidigungen und Körperverletzungen

Willich · Ein 23 Jahre alter Mann aus Willich wurde nun zu einem Jahr und drei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Er hatte in einer Asylunterkunft randaliert. Er sei psychisch krank, müsse aber nicht in eine Psychiatrie, so das Gericht.

23.08.2023, 14:23 Uhr

Das Krefelder Landgericht hat im Fall des 23 Jahre alten Willichers ein Urteil gesprochen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Vor dem Krefelder Landgericht, 1. Große Strafkammer – als Jugendkammer –, fiel jetzt das Urteil gegen einen 23-jährigen Angeklagten. Der junge Mann wurde wegen Bedrohung und Beleidigung in mehreren Fällen, Sachbeschädigung, versuchter Körperverletzung sowie einfacher und gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung verurteilt.