Zweiter Vorfall in Willich : Unbekannter reißt Seniorin goldene Kette vom Hals

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Mann im Bereich Krefelder Straße in Willich gesehen? (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Willich Erneut ist in Willich einer Frau die Goldkette vom Hals gerissen worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, klingelte ein unbekannter Mann am Sonntag gegen 18.40 Uhr an der Haustür einer 78-jährigen Frau an der Krefelder Straße in Willich.

Als sie die Tür geöffnet hatte, griff der Mann zu und riss ihr unvermittelt die Goldkette vom Hals.

Dann flüchtete er zu Fuß in eine Nebenstraße. Dort stieg er in ein schwarzes Auto und fuhr in Richtung St. Töniser Straße weg. Der Räuber ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Statur, ein rundes Gesicht, einen dunklen Teint und dunkle Haare. Er trug eine helle Hose und ein helles T-Shirt. Wer den Mann im Bereich Krefelder Straße gesehen hat oder Hinweise auf den schwarzen Wagen geben kann, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.

Am Dienstag, 6. September, hatte ein Unbekannter einer Frau in Willich-Schiefbahn die Goldkette vom Hals gerissen. Die 74-Jährige wartete mittags gegen 12.30 Uhr in einem Auto an der Straße Im Fonger, als plötzlich ein Mann die Wagentür öffnete und ihr die Kette vom Hals riss. Er flüchtete als Beifahrer in einem roten Kleinwagen. Der Mann war zwischen 25 und 40 Jahre alt, er hatte einen gebräunten Teint, schwarze Haare und einen gestutzten Vollbart und trug ein schwarzes T-Shirt.

(biro)