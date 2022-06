Fachleute ermitteln Todesursache : Rätselhaftes Entensterben im Adenauer-Park in Willich

Willich Im Konrad-Adenauer-Park in Willich sind verendete Enten gefunden worden. Viele besorgte Bürger riefen bei der Stadt an. Das Veterinäruntersuchungsamt ist eingeschaltet.

„Schon am Dienstagmorgen“, so Pakusch, „wurde der für diesen Bereich zuständige Jagdpächter“ informiert; er sorgte für die Beseitigung von sechs Entenkadavern, die auf Weisung des Kreises zur Ermittlung der Todesursache zum staatlichen Veterinäruntersuchungsamt in Krefeld gebracht wurden. Entsprechende Ergebnisse in Blick auf die Todesursache werden, so war zu erfahren, allerdings wegen der recht aufwändigen Untersuchungsmethoden erst zum Wochenende erwartet. Pakusch: „Sobald wir wissen, woran die Tiere verendet sind, werden wir die Öffentlichkeit entsprechend informieren – und natürlich versuchen, weiteren Schaden von den Tieren abzuwenden und eventuelle äußere Ursachen abzustellen, so das in unserer Macht liegt.“