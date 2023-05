Radunfall in Willich 19-Jähriger wird schwer verletzt

Willich · Ein junger Pedelec-Fahrer ist bei einem Sturz am Sonntagabend in Willich schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 19-jährige Willicher gegen 21.45 Uhr mit seinem Pedelc in Willich über die Bahnstraße.

02.05.2023, 15:12 Uhr

Der junge Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: dpa/Lino Mirgeler

In Höhe von Hausnummer 99 wollte er von der Fahrbahn auf den Geh-Radweg fahren, berichtete die Polizei. Dabei stieß der junge Mann gegen den Bordstein und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde.

(biro)