Radsport in Schiefbahn Großer Bahnhof für die erfolgreichen „Blitz“-Mitglieder

(barni) Radsport hat Tradition in Schiefbahn. Und weil das so ist, gehörten Gäste wie Bürgermeister Christian Pakusch und der Landtagsabgeordnete Guido Görtz oder die Schützenkönigshäuser aus Schiefbahn und Niederheide zu den Gästen des Stiftungsfestes des Radsportclubs Blitz in der Kulturhalle. Stargast war Hannah Reichle aus Ulm. Für den Radsportverein Bad Schussenried hatte sie im vergangenen Jahr den Europameister-Titel im Kunstradfahren geholt. Die 18-Jährige gab einige beeindruckende Kostproben ihres Könnens und bekam einen ebenso riesigen wie verdienten Applaus.