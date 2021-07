Unfall in Willich : Radler und Autofahrer stoßen zusammen

Willich Ein 18-jähriger Radfahrer aus Willich ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Montag gegen 21 Uhr auf der Rembrandtstraße in Willich leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 47-jährige Autofahrerin aus Willich von der Rembrandtstraße aus weiter geradeaus in die Straße Heyerhütte fahren.

Der Fahrradfahrer war auf der Albrecht-Dürer-Straße unterwegs, missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Wagens und kollidierte mit dem Auto. Der junge Mann stürzte.

