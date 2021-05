Unfall in Schiefbahn : Radfahrerin wird leicht verletzt

Schiefbahn Eine 16-jährige Radfaherin ist am Samstag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr die Radfahrerin gegen 17.45 Uhr den Fußgängerweg des Kreisverkehrs der Albert-Oetker-Straße in Schiefbahn in Richtung „Am Klosterpark“.

