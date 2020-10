Kontrollen in Willich : Radelnde Kinder: Polizei verteilt Elternbriefe

Willich Bei einem kreisweiten Polizei-Sondereinsatz für Sicherheit der Radfahrer wurde auch in Willich kontrolliert. Es wird nicht der letzte dieser Art gewesen sein.

(msc) Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren Ende vergangener Woche im Kreisgebiet unterwegs, um in einem Sondereinsatz für die Sicherheit der Radfahrer zu sorgen. – so auch in Willich. „Bei den Kontrollen gab es staunende Kindergesichter wie bei der Bescherung, aber Freude kam nicht auf, zumindest nicht bei den Kontrollierten, wohl aber bei Passanten“, so Polizeisprecherin Antje Heymanns.