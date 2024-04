Bürgerverein Anrath QR-Codes offenbaren Infos zu Straßennamen

An der Spielburg lautet so der Name der derzeit letzten neuen Straße, die dazugekommen ist. Wobei sich dieser Name auf die Gerichtshäuser bezieht. Ab 1500 gab es Schankwirtschaften, in denen Räume für Gerichtssitzungen bereitstanden. Sie wurden als Spielburg oder –haus bezeichnet. Und genau ein solches gab es an dieser Straße. Der Kirchplatz ist die älteste Straße Anraths. Die Kommunale Neugliederung 1970 brachte einige Namensänderungen mit sich. So wurde die Bahnstraße, die es auch in Willich gab, in Anrath in die Jakob-Krebs-Straße umbenannt. Beendet ist das Projekt nicht. Genings und Jansen sind weiter auf Suche nach zusätzlichen Informationen über die Anrather Straßen und würden sich freuen, wenn sich Bürger melden, die noch Weiteres zu Straßennamen wissen oder alte Aufnahmen von den Straßen besitzen. „Diese Bilder würden wir gerne einscannen und auf die entsprechenden Seiten dazu setzen“, sagt Jansen. Und sollte es weitere Neubaugebiete in Anrath geben oder es zu Straßenumbenennungen kommen, sind die beiden ebenfalls im Einsatz.