Rock-Pop-Musical-Chor : Pure Energie beim Frauenpower-Konzert

Willich Zum elften Mal trat der größte Chor der Region auf: 160 Sängerinnen des Rock-Pop-Musical-Chors „Frauenpower“ machten in der ausverkauften Jakob Frantzen-Halle in Willich ordentlich Stimmung.

„Wir singen auswendig und beherrschen aktuell 130 Liedtexte“, verriet Kautny. Einmal wöchentlich wird geprobt. Damit die Zuschauer ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, mit so vielen Menschen zu proben, wurde es angeleitet, „Viel Glück und viel Segen“ im mehrstimmigen Kanon zu singen. Das klappte erstaunlich gut. Viel Zuspruch erhielt Solistin Michaela Lümen für „All about that bass“.

Kautny band die Zuschauer erneut mit ein. Mit den Füßen stampfte sie zweimal auf den Boden und klatschte in die Hände. „Was ist das für ein Lied?“, fragte sie. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „We will rock you“. Kautny nickte und lud die Zuschauer zum Mitmachen ein. Der Boden vibrierte, die Bude bebte. Tosender Applaus nach dem Queen-Medley. „Echt Granate, Mädels“, lobte Kautny die Sängerinnen. Sie richtete sich ans Publikum und wollte wissen, wer schon öfter als fünfmal zu Gast bei Frauenpower war. Dank der Knicklichter gut erkennbar war ein Stammpublikum, das rund die Hälfte der Zuschauer ausmachte. Um so viele Menschen stets aufs Neue zu begeistern, lässt sich Kautny immer wieder Neues einfallen, wie zum Beispiel die Inszenierung zu „Voulez-vous“ mit Sequenzen wie in Zeitlupe: Passend zum Rhythmus erwachten die Sängerinnen zu neuem Leben. „Lean on me“ mit Solistin Cecil Germes wurde durch kleine Gesangsgruppen unterstützt, bisher so noch nicht dagewesen. Einzelne Stimmen stachen heraus, wie etwa die von Claudia Vaßen. „Nur, wer mit dem Herzen dabei ist, und Musik und Texte nachempfindet, kann beim Publikum Emotionen erwecken“, sagte Kautny. Lieder kündigte sie mit den entsprechenden Geschichten zur Entstehung an, so zum Beispiel „Tears in heaven“ von Eric Clapton, das der Chor so traurig und schön zugleich interpretierte, dass es so manchen Zuschauer zu Tränen rührte.