Willicher vor Gericht : Falscher Schönheitschirurg oder Assistent?

Der Angeklagte soll zwischen 2011 und 2017 eine Vielzahl von Operationen vorgenommen haben. Mit einer Patientin soll er in seiner Wohnung in Willich über den Eingriff gesprochen haben. Foto: Eva-Maria Geef

Willich/Mönchengladbach Ein 64-Jähriger aus Willich muss sich vor Gericht verantworten, weil er Schönheitsoperationen vorgenommen haben soll, obwohl er das gar nicht durfte. Der Angeklagte sagt, er habe bei den OPs nur assistiert.

Er soll laut Anklage zwischen 2011 und 2017 eigenverantwortlich eine Vielzahl von Eingriffen durchgeführt haben. Über seinen Verteidiger lässt der in Kuba geborene Angeklagte erklären, dass er die Operationen nicht eigenverantwortlich durchgeführt, sondern dabei nur assistiert habe. Er habe in Florida eine Universität sowie eine Medizinschule in Mexiko besucht und anschließend in den USA als Chirurg gearbeitet. Deutsch sei seine vierte Sprache und die, die er am schlechtesten spreche, daher habe er in Deutschland keine Lizenz beantragt.