Kreis Viersen: Prozess gegen Autoschieber-Bande eröffnet

Kreis Viersen Luxuskarossen sind nicht nur für Autohersteller gewinnträchtig: Fast 800.000 Euro soll ein Lette eingestrichen haben, der im großen Stil gestohlene Pkw an andere Hehler weiterverkauft hat. Er steht seit gestern mit zwei Mittätern in Bielefeld vor Gericht. Es geht um 19 teure Autos: Einige davon wurden im Kreis Viersen gestohlen, darunter auch Tönisvorst.

So verschwand im September in Schwalmtal ein 60.000 Euro teurer BMW, im November wurden in Nettetal ein Porsche Macan und in Tönisforst ein Range Rover, beide ebenfalls im Wert von 60.000 Euro, gestohlen. Sie wurden in einer Halle in Papenburg "bearbeitet", bekamen unter anderem mit neuen Daten versehene Steuergeräte.