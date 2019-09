Programm für Senioren : 50 Jahre Willich: Motto für Seniorenfeste 2020

Willich Das Projektteam Seniorenfeste bei der Stadt will die Veranstaltungen im kommenden Jahr am Motto „50 Jahre Willich“ ausrichten. Das teilte die Verwaltung dem Sozialausschuss mit. Das Projektteam arbeitet bereits seit dem Sommer an dem Thema.

Konkret ist schon das Seniorenfest in Schiefbahn: Es soll wieder in einer Zusammenarbeit mit der St. Johannes Bruderschaft Niederheide stattfinden. Beide Partner wollen zu einem „Jahrmarkt der Generationen“ einladen. Er soll – wie das Fest in diesem Jahr – im Rahmen des Niederheider Schützenfestes im August 2020 stattfinden. „Zusätzlich zu den Angeboten beim Schützenfest unterhalten von 14 bis 17 Uhr verschiedene Künstler die Gäste mit ihren Darbietungen auf dem Schützenplatz – auch zum Mitmachen“, so die Verwaltung. Im Schützenzelt werde von 14.30 bis 17 Uhr der Alleinunterhalter Roland Zetzen Musik zum Mitsingen und Tanzen spielen.

Außerdem stellte die Verwaltung einen Zwischenbericht zu den diesjährigen Festen in den vier Stadtteilen vor. Das Auftaktfest im Mai in der Anrather Josefshalle besuchten 115 Menschen. Beim Fest in Alt-Willich im Juni im Saal Krücken gab es eine Aufführung des Theaterstücks „der Baum“ – eine Zusammenarbeit des DRK-Seniorenhaus Moosheide mit der Förderklasse der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule. 113 Gäste besuchten das Fest, es sind neue Kontakte entstanden, und die Zusammenarbeit zwischen Schülern und Seniorenhaus wird fortgesetzt. Das Seniorenfest in Neersen wurde am 31. August gefeiert – in Kooperation mit dem Familienzentrum. Eine Auswertung steht noch aus. In Schiefbahn wird am 12. Oktober gefeiert. Die Kölner Damenband „Cherry on the Cake“ unterhält die Gäste. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Weitere Infos will die Verwaltung am 20. November vorlegen.