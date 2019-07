Privatschule „Carpe Diem“ in Anrath : Im nächsten Jahr startet die Oberstufe

Anrath Schulleiter Luca Bonsignore blickt auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück. Die Privatschule „Carpe Diem“ in Haus Broich in Anrath hat sich etabliert.

Das multimediale Lernkonzept der Schule mit ihrer familiären Atmosphäre, den kleinen Lerngruppen bis zu maximal zehn Schülern und dem individuellen Eingehen auf die Schüler kommt an. „Wir nehmen uns Zeit für jeden einzelnen Schüler. Wir schauen nicht nur auf die Leistungen, sondern sehen den Menschen mit all seinen Bedürfnissen“, betont Bonsignore. Wobei es nicht nur hochbegabte junge Menschen sind, die „Carpe Diem“ besuchen. Jugendliche mit ADHS, dem Asperger-Autismus und auch Schulverweigerer gehören ebenfalls zu den Schülern. Die maximale Schülerzahl liegt bei 120, wobei bis zu 45 Internatsplätze möglich sind. 35 Internatsplätze gibt es aktuell. Bei den restlichen Lernplätzen handelt es sich um Externe. „Im neuen Schuljahr haben wir mit 16 Schülern eine so starke zehnte Klasse, dass wir diese schon teilen müssen“, informiert Bonsignore. Die derzeitigen Zehntklässler haben alle den Abschluss mit Empfehlung für die Oberstufe erreicht und werden diese nach den großen Ferien besuchen.

In den Sommerferien ziehen die Handwerker wieder in Haus Broich ein. Sie werden in verschiedenen Bereichen tätig. Die Mensa, bislang in der ehemaligen Kapelle angesiedelt, zieht näher an die Küche heran, um Abläufe zu vereinfachen. War es bislang so, dass ein Catering-Unternehmen für das Mittagessen sorgte, so ist geplant, die Küche im kommenden Schuljahr aufgrund der gestiegenen Schülerzahl mit einem eigenständigen Team zu versehen. Das Sekretariat wird in den großen Besprechungsraum umziehen, wofür dieser geteilt wird.