Alleenschule in Anrath : Ein Ort des Lernens für Hochbegabte

Anrath Die Alleeschule in Anrath ist wieder ein Schulhaus. Mit Beginn des aktuellen Schuljahres ist dort das Angebot Ingenia der Privatschule Carpe Diem eingezogen. Zudem ist ein Schultestzentrum an den Start gegangen.

Der große weiße Schriftzug „Schulhaus“, der im Giebel der Alleeschule weithin sichtbar ist, hat seine Bedeutung zurückerlangt. Das zeigt das blaue Schild mit der Aufschrift „Privatschule Carpe Diem“ an, das direkt neben der zweiflügligen Eingangstüre hängt. Das denkmalgeschützte Gebäude, mitten im Ortskern von Anrath gelegen, beherbergt wieder eine Schule. Seit 2018 ist die private Ganztagesschule mit Internat im Haus Broich in Anrath zuhause, nun hat sie sich mit dem neuen Schuljahr vergrößert. „Willy Kerbusch von der Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich trat im Februar an uns heran. Er war vom Vorbesitzer der Alleeschule, der dort eine Bank betrieb, darauf hingewiesen worden, dass wir Interesse an der Nutzung des Gebäudes hätten“, sagt Luca Bonsignore, Schul- und Geschäftsleiter von Carpe Diem.