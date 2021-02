Entsorgungs-Drama geht weiter : Pre Zero lässt in Willich weiter Mülltonnen stehen

Pre Zero lässt in Willich weiter Mülltonnen stehen

Seit Jahresbeginn läuft die Müllentsorgung in Willich durch das Unternehmen Pre Zero nicht rund (Archivfoto). Foto: Marco Büren

Willich Die Probleme mit dem Unternehmen Pre Zero, das seit Anfang des Jahres in der Stadt Willich unter anderem die Restmülltonnen leert sowie Elektroabfall entsorgt, haben sich immer noch nicht völlig gelegt.

Ein häufiges Problem: In manchen Straßenzügen werden nicht alle Tonnen geleert, manche bleiben einfach stehen. Das bestätigte Willichs Bürgermeister Christian Pakusch auf Nachfrage unserer Redaktion. Er werde das Thema weiterhin mit oberster Priorität behandeln und nötigenfalls auch die nächste Eskalationsstufe zünden – eine Abmahung oder die Reduzierung der Zahlungen an das Unternehmen Pre Zero beispielsweise. Allerdings gibt er für diese Woche zu bedenken, dass es starken Schneefall gegeben habe. „Das muss ich als Entschuldigung gelten lassen.“ Wenn der Schnee geschmolzen sei, müsse sich der Service von Pre Zero allerdings massiv verbessern. „Irgendwann ist meine Geduld zu Ende, und ich kann den Ärger der Bürger sehr gut nachvollziehen.“ Zur Forderung einiger Bürger, wieder zum ehemaligen Vertragspartner Gerke zurückzukehren, sagt Pakusch allerdings, dass dies aus vergaberechtlichen Gründen nicht so einfach sei.