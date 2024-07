Unfall in Anrath Willich: Positiver Drogenbefund bei Unfallfahrer

Am Sonntagabend, 14. Juli, ist es um 18.20 Uhr auf der Neersener Straße in Anrath zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18 Jahre alter Willicher war die besagte Straße in Richtung Anrath entlanggefahren und hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dabei kollidierte er rechts am Fahrbahnrand mit einer Straßenlaterne, rutschte weiter und prallte anschließend an zwei Bäume. Der Unfallfahrer verletzte sich leicht, der Beifahrer blieb unverletzt. Ein vom Fahrer freiwillig abgegebener Drogenvortest erbrachte ein positives Ergebnis auf Cannabis. Aufgrund dieses Befundes wurde der Willicher zur Polizeiwache gebracht, wo ihm zur genaueren Abklärung der Ergebnisse eine Blutprobe entnommen wurde. Der junge Mann wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Einfluss von Drogen sowie wegen grob rechtswidrigen und rücksichtslosen Verhaltens verantworten müssen. Sein Führerschein wurde von den Beamten sichergestellt.